Fiskus rozluźnił supeł na kontach

Z zablokowanych przez fiskus rachunków bankowych będzie można wypłacać pracownikom zaległe wynagrodzenia oraz wszelkie alimenty.

Skarbówka i banki szykują się do pełnego uruchomienia Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), za pośrednictwem którego kierownictwo Ministerstwa Finansów (MF) dostanie informacje o wskaźnikach ryzyka wykorzystywania kont bankowych do oszustw i przestępstw podatkowych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli wiceminister finansów, będzie mógł blokować podejrzane rachunki bankowe (firm i obywateli) na 72 godziny oraz w razie konieczności przedłużać blokady do trzech miesięcy. Wszystko po to, aby uniemożliwiać transfery za granicę pieniędzy uzyskiwanych z oszustw podatkowych. Mimo że ustawa o STIR już weszła w życie, resort finansów niedawno przedstawił projekt dość obszernej nowelizacji przepisów uszczelniających nowy system. Projekt był tak pilny, że nie został poddany uzgodnieniom międzyresortowym ani konsultacjom publicznym. W ciągu kilku dni został przyjęty w trybie obiegowym i już trafił do Sejmu. Dla właścicieli zablokowanych kont istotną informacją jest to, że rząd zgodził się poszerzyć możliwości korzystania z pieniędzy w trakcie blokady. Z zajętych przez MF rachunków, po uzyskaniu zgody szefa KAS, firmy będą mogły płacić nie tylko bieżące pensje pracownikom, ale także zaległe.

Ponadto osoby fizyczne z zablokowanych rachunków będą mogły opłacać alimenty — nie tylko przyznane przez sądy, ale także uzgodnione między stronami. „Alimenty ustalone na podstawie np. umowy czy ugody powinny być traktowane na takich samych zasadach, jak alimenty zasądzone” — argumentuje resort finansów. Część regulacji dotyczy też systemu split payment, który wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. Rząd postanowił go uszczelnić, umożliwiając MF blokowanie także rachunków VAT, mimo, że firmy i tak praktycznie nie będą miały dostępu do zgromadzonych tam pieniędzy. Będą mogły opłacać z nich tylko VAT fiskusowi i kontrahentom. Przeznaczenie nadwyżek na inne cele będzie wymagało zgody naczelnika urzędu skarbowego — zdaniem ekspertów, bardzo trudnej do uzyskania.

MF tłumaczy, że rachunki VAT też mogą być wykorzystywane do rozmaitych nadużyć. Nowelizacja pozwala szefowi KAS blokować także bankowe lokaty terminowe. Ponadto odbiera firmom możliwość zaskarżania blokady konta na 72 godziny. Odwołanie będzie możliwe tylko w przypadku jej przedłużenia. Projekt nakłada także na banki i SKOK-i obowiązek przesyłania do szefa KAS adresów IP komputerów, z których logowano się do kont, oraz danych logujących się osób.

4 mln Tyle kont bankowych ma być codziennie kontrolowanych na potrzeby walki z oszustwami podatkowymi.