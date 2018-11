FlixBus urośnie dwa razy

Firma chce w 2019 r. podwoić liczbę połączeń i miast, do których jeździ, oraz o połowę zwiększyć liczbę autobusów. Rok później ruszy na wschód.

Europejski gigant na rynku połączeń autokarowych pojawił się w Polsce prawie dokładnie rok temu. W połowie grudnia podpisał umowę z Souter Holdings Poland, operatorem Polskiego Busa, a wkrótce potem tę dobrze znaną markę zastąpiła nowa — właśnie FlixBus. Do dziś autobusy należące do Souter Holdings to około dwóch trzecich floty FlixBusa. Firma nie ma własnych pojazdów, ani nie zatrudnia kierowców. Bazuje na umowach z różnej wielkości przewoźnikami, którzy mają tabor i pracowników. FlixBus daje markę, technologię, wyznacza standardy i trasy, szkoli kierowców, koordynuje sprzedaż biletów itd.

Zobacz więcej Dwa razy więcej: Flixbus, którym kieruje Michał Leman, jeździ na 54 trasach łączących 120 miast. Pod koniec przyszłego roku chce mieć 120 tras pomiędzy 200 miastami. Fot. Marek Wiśniewski

Partnerami FlixBusa jest 18 podmiotów, które łącznie mają około 160 autokarów (w tym roku kupiono 60 pojazdów — 23 nowe i 37 około dwuletnich) i zatrudniają ponad 700 kierowców. Charakterystyczne zielone autobusy z białym logo jeżdżą teraz na 54 trasach, łączących około 120 miast.

— Ponad 40 to miejscowości mające mniej niż 80 tys. mieszańców— podkreśla Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce.

Jego zdaniem, to szczególnie ważne, skoro — jak wynika z najnowszych danych — aż 13 mln mieszkańców Polski nie ma dostępu do transportu publicznego i ta liczba stale się zwiększa. Zwiększać się ma też liczba tras FlixBusa.

— Pod koniec przyszłego roku chcemy mieć już około 120 tras i łączyć ponad 200 miast — deklaruje Kamila Zalewska, dyrektor ds. rozwoju biznesu w polskim FlixBusie. Firma potrzebuje więcej partnerów i taboru.

— Negocjujemy z ponad 20 firmami, z którymi możemy w przyszłym roku nawiązać współpracę — mówi Kamila Zalewska.

To głównie dzięki włączeniu tych firm do sieci liczba pojazdów jeżdżących po Polsce ma się powiększyć w nadchodzących roku o 80. Co najmniej połowę będą stanowić fabrycznie nowe autobusy. Kilkanaście pojazdów mają też kupić przewoźnicy współpracujący już teraz z FlixBusem.

— Niektóre pojazdy otrzymały od nas zezwolenia na wykorzystanie w barwach FlixBusa tylko na rok albo dwa lata. W przyszłym roku część autokarów musi więc być zastąpiona — wyjaśnia dyrektor ds. rozwoju biznesu. Na 2020 r. firma ma inne plany.

— Chcemy uruchomić własne regularne połączenia między Polską a sąsiadami na wschodzie — Ukrainą, Białorusią i krajami bałtyckimi. Postaramy się nawiązać współpracę z przewoźnikami z tych państw — mówi Kamila Zalewska.

Jej zdaniem, to bardzo perspektywiczny kierunek rozwoju — zwłaszcza połączenie z Ukrainą. Dlatego FlixBus zacznie od niej — być może już w przyszłym roku. Ile FlixBus zarabia w Polsce? Firma nie ujawnia danych finansowych. Publikuje tylko liczbę przewiezionych pasażerów (w 2018 r. było ich już około 4 mln, a w grudniu FlixBus spodziewa się jeszcze około 500 tys.) i dystans pokonany przez autobusy (33 mln km).

— W mijającym roku w cenie paliwa do autobusów zapłaciliśmy 9,3 mln zł akcyzy, 7,6 mln zł VAT oraz 2,3 mln zł opłaty paliwowej — podkreśla Michał Leman.

3,5 mln zł kosztowały opłaty drogowe viaToll, a „płatności społeczne”, m.in. składki na ZUS, związane z zatrudnianiem kierowców — 42,6 mln zł.

— Na podstawie naszych planów rozwoju szacujemy, że w przyszłym roku płatności społeczne znacznie przekroczą 60 mln zł — mówi dyrektor zarządzający FlixBusa. © Ⓟ