Francuzi krążą nad Polską

Alstom jest najbardziej zaawansowanym z Europie koncernem, który wdrożył do seryjnej produkcji pociągi wodorowe Coradia iLint dla regionu Hesji i Dolnej Saksonii. W Polsce grupa ma silne zakłady w Chorzowie i Wrocławiu, mogące uczestniczyć w dostawie technologii i pojazdów wodorowych zarówno na europejski jak i na polski rynek. To perspektywiczny obszar do rozwoju współpracy polsko-francuskiej. Tym bardziej, że wiele samorządów, np. w Wielkopolsce czy na Pomorzu, jest zainteresowanych zakupem pociągów na wodór. Poznań aplikował także o dotacje na zakup autobusów wodorowych. Gdyby pozyskał także fundusze na pociągi, mógłby stworzyć wspólne zaplecze do tankowania, co pozwoli obniżyć koszty wdrożenia technologii wodorowych.