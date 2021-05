Fundusz VC liczy na przejazd lewitującym pociągiem

Start-up Nevomo finansował się przez crowdfunding, granty i wsparcie aniołów biznesu. Teraz sięgnął po kapitał z rynku venture capital — pieniądze zaoferował ValueTech Seed.

Działający wcześniej pod nazwą Hyper Poland start-up poinformował o pozyskaniu 1,1 mln zł od rodzimego funduszu venture capital (VC) ValueTech Seed, utworzonego w ramach programu Bridge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jest to pierwsza transakcja tego typu z udziałem spółki, która od lat pracuje nad technologią magrail, bazującą na lewitacji magnetycznej. Jej rozwiązanie ma umożliwić podróżowanie pociągiem nowej generacji z prędkością do 550 km/h. System transportowy Nevomo będzie dostosowany do istniejącej już infrastruktury kolejowej, a tym samym może stanowić etap pośredni w projektach budowy ultraszybkiej kolei próżniowej hyperloop.