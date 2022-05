Gazprom: wyraźny spadek eksportu do krajów spoza WNP

Gazprom poinformował w poniedziałek, że w okresie od stycznia do maja eksport gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw, czyli republik wchodzących w przeszłości w skład ZSRR, spadł o ponad jedną czwartą, pisze Reuters.

Od 1 stycznia do 15 maja Gazprom wyeksportował do krajów spoza WNP 55,9 mld metrów sześciennych gazu, co oznacza spadek o 26,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.