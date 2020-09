Ghelamco przyjmuje zapisy

Od 7 do 17 września potrwają zapisy na obligacje Ghelamco Invest.

To powołany na potrzeby emisji długu wehikuł jednego z największych w Polsce deweloperów biurowych. Z emisji obligacji serii PPS chce on pozyskać 55 mln zł. Pieniądze planuje oddać w połowie stycznia 2024 r. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Oprocentowanie jest stałe, wynosi 5,5 proc. Ghelamco zastrzegło sobie prawo do wcześniejszej spłaty — w połowie stycznia lub lipca 2023 r. W przypadku realizacji pierwszej opcji wykup będzie dokonywany po cenie nominalnej powiększonej o 0,5 proc., w przypadku drugiej — o 0,25 proc.