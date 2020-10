Gliński: jest kilka wersji projektu dotyczącego dekoncentracji mediów

Jest kilka wersji projektu dotyczącego dekoncentracji mediów; dekoncentracja musi być zgodna z polskim i europejskim prawem, nie możemy z dnia na dzień wprowadzić ładu medialnego, który panuje np. we Francji czy Niemczech - powiedział w czwartek wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński.

O to, kiedy możemy spodziewać się ustawy dekoncentracyjnej, Gliński pytany był w czwartek w Polskim Radiu 24. W odpowiedzi minister poinformował, że projekt ustawy jest gotowy w kilku wersjach. "Ona musi być zgodna z polskim prawem i europejskim prawem, a więc nie może wprowadzić w dnia na dzień ładu medialnego, który panuje np. we Francji czy w Niemczech - niestety. Takie są uwarunkowania krajów, które są inaczej w Unii traktowane niż właśnie te największe i najmocniejsze" - powiedział. Jego zdaniem przeczy to jednocześnie zasadzie solidarności unijnej.