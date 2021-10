GPW: najlepsze i najgorsze spółki we wrześniu

We wrześniu WIG spadł o 0,26 proc. W górę poszło 131 spółek, wchodzących w skład indeksu, kurs ośmiu nie zmienił się, a 222 spadł.

Najwyższą stopę zwrotu we wrześniu odnotowała spółka Bumech (249,7 proc.), a wybicie nastąpiło w ostatnich dniach miesiąca. Bumech to spółka działająca w branży górniczej, której przychody w I półroczu wzrosły z 44,6 do 202,7 mln zł, a zysk netto z 4,7 do 21,2 mln zł. W I półroczu 2021 objęto konsolidacją spółki PG Silesia (wydobywa węgiel w KWK Silesia) oraz Mining Services and Engineering.