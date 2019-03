GPW uruchomiła program wsparcia analitycznego

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego - taką nazwę ma program, który obejmie 40 spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80.

O programie pisaliśmy w "PB" dwa tygodnie temu>>

W jego ramach wybrani analitycy na zlecenie GPW przygotowywać będą raporty z wycenami akcji.

- Niezmiernie ważnym elementem podnoszenia zaufania do rynku jest wzrost pokrycia analitycznego spółek z sektora średnich i małych przedsiębiorstw. Wspólnie z domami maklerskimi przygotowaliśmy program, który ma zwiększyć liczbę firm objętych profesjonalną analizą prowadzonej działalności. W wersji pilotażowej ma on objąć 40 spółek, które spełniają kryteria określone w regulaminie. Raporty analityczne będą bezcennym źródłem wiedzy dla inwestorów indywidulanych, ponieważ treści raportów będą szeroko dostępne. Podobne programy z powodzeniem prowadzone są na innych zagranicznych rynkach. Liczymy na to, że Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego odniesie sukces również u nas – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego został wypracowany po konsultacjach z domami maklerskimi i polega na sporządzaniu przez nie finansowanych przez GPW raportów analitycznych. W ramach pilotażu Giełda Papierów Wartościowych przygotuje listę 40 spółek objętych programem, zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami kwalifikacji.

By przystąpić do programu, spółka musi wysłać odpowiednie zgłoszenie do GPW oraz spełnić określone warunki, m.in. należeć do indeksu mWIG40 lub sWIG80 (na dzień 25 marca 2019 r.) oraz posiadać kapitalizację powyżej 50 mln zł. Członkowie giełdy, którzy zgłoszą chęć udziału w programie, również będą musieli spełnić określone w regulaminie kryteria. Przede wszystkim muszą zatrudniać zespół składający się z minimum 3 analityków, który sporządził analizy dla co najmniej 10 spółek notowanych na GPW spoza indeksu WIG20 w poprzednim roku kalendarzowym.

- Liczymy, że inicjatywa GPW zwiększająca pokrycie analityczne spotka się z dużym zainteresowaniem uczestników rynku. To, obok wsparcia rozwoju technologicznego, kolejna część szerokiego programu, którego zasady opracowaliśmy wspólnie z domami maklerskimi. Jesteśmy przekonani, że na całym programie skorzystają zarówno spółki, jak i domy maklerskie. Awans do rynków rozwiniętych umożliwia ekspozycję na nowych globalnych inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnych spółek wśród małych i średnich przedsiębiorstw, a profesjonalne pokrycie analityczne pozwoli na ich większą rozpoznawalność na globalnych rynkach – podsumowuje Izabela Olszewska.