Gra CI Games szybko buduje wishlistę

Liczba zapisów na wishliście „The Lords of The Fallen” jest wyższa niż w przypadku „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2” tuż przed premierą.

Gra „The Lords of The Fallen”, za której produkcję odpowiada należące do CI Games studio Hexworks, zyskuje popularność. W ciągu siedmiu dni od startu kampanii marketingowej liczba zapisów na liście życzeń Steamu (tzw. wishlista) jest o 30 proc. wyższa niż w przypadku poprzedniej produkcji — „Sniper: Ghost Warrior Contracts 2” na dzień przed premierą. Przypomnijmy, że najnowszy tytuł snajperskiej serii w 2021 r. wygenerował dla CI Games ponad 60 mln zł przychodów.

Opublikowany przed tygodniem zwiastun gry zanotował ponad 6,7 mln wyświetleń. W sondażu serwisu IGN prawie jedna trzecia użytkowników wskazała „The Lords of the Fallen” jako najlepszą zapowiedź podczas ubiegłotygodniowego Gamescom Opening Night Live. Według CI Games od rozpoczęcia kampanii marketingowej „The Lords of The Fallen” powstało na temat gry ponad 300 artykułów w mediach na całym świecie. „The Lords of the Fallen” to gra action RPG osadzona w mrocznym świecie fantasy. Tytuł jest rebootem „Lords of the Fallen” z 2014 r. Gra wykorzystuje technologię Unreal Engine 5. Gracze mają otrzymać zupełnie nową przygodę w rozległym świecie, pięć razy większym niż w poprzedniej odsłonie. Użytkownicy będą mogli rozpocząć wciągającą kampanię dla pojedynczego gracza lub wybrać tryb kooperacji. Premiera gry planowana jest na 2023 r. Zostanie wydana jednocześnie na PC i konsole nowej generacji w półce cenowej premium.