GUS: 84,2 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do internetu

W 2018 z internetu korzystało w Polsce 77,5 proc. osób. To o 1,6 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Dostęp do sieci ma 84,2 proc. gospodarstw domowych - podał w poniedziałek GUS.

W publikacji pt. "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.". Główny Urząd statystyczny podał, że regularnie - czyli co najmniej raz w tygodniu - z internetu korzystało 74,8 proc., tj. o 2,1 p. proc. więcej niż w 2017 r.

W 2018 r. dostęp do Internetu ma 84,2 proc. gospodarstw domowych. To o 2,3 p. proc. więcej niż w roku ubiegłym, a o 8,4 p. proc. w stosunku do 2015 r. W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 1,7 p. proc. Zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Więcej gospodarstw z dostępem do internetu jest w miastach niż na wsi.

Podobnie jak w latach poprzednich ci, którzy do internetu dostępu nie mają wskazywali, że wynika to przede wszystkim z braku potrzeby korzystania z niego. Drugim powodem był brak odpowiednich umiejętności, kolejny - to zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do sieci.

GUS wyliczył, że udział podmiotów posiadających dostęp do internetu wyniósł 95,6 proc, przy czym najwyższy był w dużych przedsiębiorstwach (99,6 proc.). Szerokopasmowe łącze stałe posiadało 87 proc. przedsiębiorstw, natomiast mobilne – 67,6 proc.

W 2018 r. z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 11,5 proc. przedsiębiorstw, tj. o 1,5 p. proc. więcej niż w 2017 r. Spośród usług oferowanych w chmurze obliczeniowej najczęściej kupowano te, które związane były z udostępnianiem poczty e-mail (7,7 proc. przedsiębiorstw). Większość firm korzystała z usług w chmurze za pomocą serwerów współdzielonych (77,1 proc. przedsiębiorstw korzystających z chmury) lub serwerów dedykowanych (odpowiednio 44,1 proc.).

GUS podał, że W 2017 r. odsetek firm składających zamówienia przez Internet wyniósł 33,6 proc.. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wykorzystywała w tym celu stronę internetową lub aplikacje mobilne (33 proc.), natomiast w mniejszym stopniu – wiadomości typu EDI (6,2 proc.). W 2017 r. zamówienia na produkty drogą elektroniczną otrzymywało 12,1 proc. przedsiębiorstw, przy czym 9,4 proc. dokonywało sprzedaży poprzez własną stronę internetową lub aplikację mobilną, natomiast 6,4 proc. – za pośrednictwem zewnętrznych internetowych platform handlowych.

GUS zbadał też, jak korzystamy z e-administracji. "W 2018 r. osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez internet stanowiły ponad 35 proc. populacji osób w wieku 16-74 lata. W ostatnich latach zwiększa się grupa osób, które korzystają z opcji pobierania formularzy i odsyłania wypełnionych. W 2018 r. odsetek osób pobierających formularze wzrósł w stosunku do 2015 r. o 5,3 p. proc., a wysyłających – o 8,9 p. proc." - zauważyli autorzy badania.