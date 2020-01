Horała: projekt specustawy dot. CPK - w ciągu kilku tygodni

Pełnomocnik ds. CPK Marcin Horała zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni będzie mógł przedstawić projekt specustawy dot. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowela specustawy powinna być gotowa w 2020 r.; w tym roku powinien ruszyć też wykup gruntów - dodał.

Horała w Radiu Plus był pytany o to, kiedy będzie gotowa nowelizacja specustawy o CPK. "W tym roku, a nawet w pierwszej połowie tego roku" - powiedział. "Myślę, że w ciągu kilku tygodni będę mógł taki projekt przedstawić, czyli on rozpocznie swoją ścieżkę legislacyjną" - wskazał.



W maju 2018 roku Sejm uchwalił specustawę, dzięki której będzie można rozpocząć budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego między Warszawą a Łodzią. Dokument określa m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości czy organów właściwych w tych sprawach.



"Chcemy w tym roku rozpocząć proces dobrowolnego wykupu gruntu" - powiedział pełnomocnik ds. CPK. Jak mówił, w "normalnym procesie inwestycyjnym" jest to na dalszym etapie, kiedy już jest dokładna lokalizacja, decyzje. "I wtedy wykup lub - czego byśmy chcieli uniknąć - wywłaszczenie. A tu już chcemy wcześniej zacząć (wykup gruntów - PAP) na szeroko pojętym terenie inwestycji, gdzie do końca jeszcze nie wiemy, czy np. w tym miejscu będzie pas startowy, w tym miejscu terminal, a w tym miejscu stacja kolejowa. Ale cały ten teren na pewno się przyda" - tłumaczył Horała.



Jego zdaniem stwarza to też większe możliwości ludziom, którzy tam mieszkają - "żeby mieli czas spokojnie przygotować się do przeprowadzki". Zaznaczył, że to wymaga zmian w prawie.



Pytany o termin otwarcia CPK przyznał, że "optymistyczny i realny termin to jest koniec 2027 r.". "Będzie to działające i funkcjonujące lotnisko, oczywiście jeszcze nie w pełni funkcjonalności, ale z tym głównym zrębem" - mówił.



Przekazał, że celem na tę kadencję, czyli do 2023 roku, jest rozpoczęcie budowy portu lotniczego. "I jeszcze kilka elementów tej infrastruktury dojazdowej, którą definiuję jako absolutnie niezbędną na +dzień zero+ (...), jak np. kolej dużych prędkości Warszawa-CPK-Łódź" - powiedział.



Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki – między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.



Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.