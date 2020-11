HoReCa stoi nad przepaścią

Wiele restauracji, hoteli i obiektów gastronomicznych może nie przetrwać zimy. Rządowa tarcza niewiele im pomoże.

Przedstawiciele branży HoReCa (hotele, restauracje, gastronomia) już we wrześniu spodziewali się ograniczeń związanych z pandemią. Barometr Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) dla tego sektora wyniósł zaledwie 42,6 pkt, czyli aż o 13,1 pkt mniej niż kwartał wcześniej. To najniższy wynik wśród wszystkich badanych branż. W największymstopniu wpłynęły na niego prognozy dotyczące sprzedaży. Aż połowa hotelarzy i restauratorów spodziewa się mniejszej liczby zamówień w ostatnim kwartale bieżącego roku. Do tego 40 proc. przedsiębiorców z tej branży prognozuje, że ich płynność finansowa się pogorszy. Aż 86, 3 proc. uważa, że koronawirus generalnie negatywnie wpłynie na ich sytuację, a 66 proc. twierdzi, że przyczyni się do zamykania spółek działających w tej branży.