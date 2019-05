Hossa na Wall Street nie jest zagrożona

Trwająca na giełdzie nowojorskiej korekta nie zagraża trwałości tendencji wzrostowej, ocenia Chris Verrone z firmy inwestycyjnej Strategas.

Od szczytu z przełomu kwietnia i maja indeks S&P500 stracił w kategoriach intraday 3,5 proc., do czego walnie przyczynił się powrót obaw przed wojną handlową (Donald Trump zapowiedział podniesienie ceł na chiński import do 25 proc.). Zdaniem Chrisa Verrone’a, który gościł w telewizji Bloomberg, wciąż nie można odtrąbić końca korekty, jednak panująca od początku roku tendencja wzrostowa nie jest zagrożona, a to oznacza, że rynek utrzymuje się w stadium hossy.- Obowiązuje tendencja wzrostowa, a ostatnie zniżki to normalna korekta w...