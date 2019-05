Idea: autonaprawa priorytetem przed działaniami BFG

Jerzy Pruski, prezes banku: autosanacja powinna mieć absolutne pierwszeństwo przed innymi działaniami BFG i nadzoru.

Idea Bank pod względnem kapitałowym jest daleko poniżej norm nadzorczych krajowych u i europejskich. Kapitału TR1 wynoszą tylko 1,3 proc. wobec minimalnego wymogu 7 proc. W tej sytuacji nadzór powinien wezwać akcjonariuszy do podniesienia kapitału. W związki jednak z tym, że Getin i Idea są w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami, którzy docelowo dokapitalizują obydwa banki, kwestia szybkiego dofinansowania Idei nie jest sprawą najpilniejszą. Pytanie co w sytuacji, gdy rozmowy o sprzedaży Idei zakończą się fiaskiem.

Powstaje rynkowy standard

Jerzy Pruski, prezes banku i wieloletni prezes BFG podkreśla, że z systemowego punktu widzenia niezwykle ważne jest wypracowanie standardów postępowania wobec banków z różnych przyczyn przeżywających problemy.

- To na co chciałbym zwrócić uwagę to fakt, iż, przy mojej skromnej wiedzy, we wszystkich analizach dotyczących zagadnienia, niepodważalnym kanonem jest nacisk na to, żeby w pierwszej kolejności w pełni został zweryfikowany model private sektor solution. Jeśli możliwa jest naprawa we własnym zakresie ma ona pod każdym względem przewagi nad rozwiązaniami regulacyjnymi - mówi Jerzy Pruski.

Przesłanki do autosanacji

Podkreśla, że w Idei uczyniono wielki wysiłek, żeby dokonać pełnej i transparentnej oceny sytuacji banku. Teraz nastał moment startu i choć jest on bardzo trudny „wydaje się, że są przesłanki, żeby sprawdzić model autosanacji w oparciu o przedstawiane przez zarząd zręby nowego modelu biznesowego”.

- To jest kwestia systemowa - chodzi o wypracowanie standardu działania w takich sytuacjach. To są bardzo precyzyjne, bardzo delikatne działania ingerujące we własność prywatna. Wiem, bo sam te przepisy tworzyłem. Z takim nastawieniem budujemy nowy model banku z nadzieją, że zostanie oni podzielone przez nadzór - stwierdza Jerzy Pruski.