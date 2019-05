Idea chce autosanacji

Prezes banku przekonuje, że naprawa własnymi siłami jest lepsza od wszystkich rozwiązań administracyjnych. A mówi to były szef BFG. Kciuki za niego muszą trzymać obligatariusze.

„Koń jaki jest, każdy widzi” — tym cytatem można by podsumować sytuację Idea Banku, jednak ona jest bardziej skomplikowana, niż pokazują liczby. Po I kw. kapitałów ma tylko naparstek, a jeśli przekalkulować wyniki zgodnie ze standardem IFRS9, to okaże się są one nawet ujemne. Co to oznacza? W raportach okresowych spółek giełdowych w rozdziale dotyczącym zatwierdzenia sprawozdania finansowego znajduje się informacja dotycząca kontynuacji działalności, krótki akapit, że nie odnotowano zdarzeń zagrażających istnieniu emitenta. Tak to wygląda standardowo. W Idea Banku mamy już drugi raport z rzędu: roczny i za I kw., w którym „oświadczenie o kontynuowaniu działalności” informuje o naruszeniu kolejnych regulacyjnych wymogów, a wszystko to prowadzi do konkluzji, że nadzór ma prawo odebrać zgodę na działanie banku.