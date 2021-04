Import złota przez Indie wzrósł do niemal 2-letniego szczytu

W marcu 2021 r. do indyjskiej gospodarki trafiło z importu najwięcej złota od niemal dwóch lat. To zarówno efekt spadku cen surowca na światowych rynkach, jak i tradycyjnego sezonu ślubnego generującego popyt na biżuterię.

Nieoficjalne dane wskazują, że w ubiegłym miesiącu do trzeciej pod względem wielkości gospodarki w Azji trafiło aż 98,6 ton złota, co oznacza siedmiokrotny wzrost względem marca 2020 r., kiedy to import podliczono na zaledwie 13 ton. To najwyższy poziom importu od maja 2019 r.

Z kolei z szacunków agencji Bloomberg wynika, że po pierwszym kwartale 2021 r. import wzrósł ponad dwukrotnie w ujęciu rocznym do blisko 190 ton.

Indie to drugi na świecie pod względem wielkości konsument złota.