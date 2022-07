Indeksy bronią się przed głębszym spadkiem

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Sesja amerykańska zakończyła się odbiciem po wcześniejszej przecenie. Nie było ono wystarczająco mocne, by zniwelować w całości spadek tamtejszych indeksów, ale znaczną część udało się jednak odrobić. W trakcie sesji azjatyckiej nie doszło do powrotu do spadków. Ceny kontraktów na indeksy z USA są zbliżone do tych z końcówki regularnej sesji. Wspomniane odbicie jest jeszcze zbyt małe, by uznać, że spadek cen się już zakończył. Nadal nad rynkami akcji wisi możliwość wznowienia przeceny. To stawia niemiecki DAX w trudniejszej sytuacji. Wczoraj zaliczył on nowe minimum spadku, jaki trwa od rekordu. Został bowiem zaatakowany poziom marcowego dołka. Odbicie może rodzić nadzieję, ale musi być ono większe, by te nadzieje miały poważniejszą podstawę. Musiałoby dojść przynajmniej do wzrostu ponad 13000 pkt., by poważniej traktować opcję oddalenia się od minimów.

fot. Bloomberg