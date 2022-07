Na Wall Street spadki przez strach przed recesją

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Indeksy amerykańskich rynków akcji spadają w pierwszej części wtorkowej sesji. Podaż napędzana jest strachem przed recesją.

Obawy inwestorów potwierdziło we wtorek pierwsze od połowy czerwca odwrócenie krzywej rentowności. Choć krótkotrwałe, to przy obecnym stanie nastrojów pogorszyło i tak złe nastroje. Do ich popsucia przyczynił się m.in. Morgan Stanley, przekonując, że spadek rentowności obligacji nie powinien być interpretowany jako oczekiwanie na łagodniejszy Fed, ale jako nasilenie się obaw o wzrost gospodarczy.