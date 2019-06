Indeksy PMI odbijają

Na rynkach finansowych końcówka tygodnia przynosi utrzymanie się pozytywnych nastrojów na rynkach akcji, co jest rezultatem złagodzenia nastawienia w polityce pieniężnej Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego, a także publikacji wyższych niż oczekiwano wstępnych odczytów indeksów PMI w Europie.

Czerwcowe wskazania dla Francji, Niemiec i całej strefy euro dały nadzieję na to, że to w szczególności sektor przemysłowy zacznie wychodzić z dołka. Zgodnie z pierwszym szacunkiem wskaźnik PMI wzrósł w czerwcu we Francji do 52 pkt. z 50,6 pkt., w Niemczech do 45,4 pkt. z 44,3 pkt. oraz do 47,8 pkt. z 47,7 pkt. w strefie euro. Wskazania indeksu PMI odpowiednio dla sektora usługowego także odbiły w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co stanowiło wsparcie dla europejskiej waluty. Przed nami jeszcze odczyty indeksów aktywności dla przemysłu i usług w USA, które powinny potwierdzić lepszą kondycję amerykańskiego sektora usługowego w porównaniu do przemysłu.

W ostatnich dwóch dniach poznaliśmy decyzje kliku banków centralnych, z czego w szczególności złagodzenie stanowiska Rezerwy Federalnej zaowocowało silniejszymi ruchami kierunkowymi na różnych klasach aktywów. Co prawda Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 2,25-2,50%, jednakże usunął z komunikatu frazę o „cierpliwości” w ustalaniu kosztu pieniądza, co zostało odczytane przez rynki jako postawiona kropka nad „i” w kwestii obniżek stóp procentowych w USA, które już od kliku tygodni były agresywnie wyceniane przez rynek. Powrót do luzowania polityki pieniężnej w najbliższym czasie wydaje się bardzo realnym scenariuszem, na co zwracają także uwagę oczekiwania przyszłych członków FOMC odnośnie ścieżki stóp procentowych, gdzie blisko połowa z nich obniżką kosztu pieniądza wobec wzrostu niepewności co do perspektyw amerykańskiej gospodarki. Gołębi odbiór komunikatu Fed przyczynił się do osłabienia USD. Indeks dolara w dniu wczorajszym zszedł poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1, w tym 200-okresowej średniej EMA, która w dłuższym terminie ograniczała spadki na tym instrumencie. Oczekiwania na obniżki stóp procentowych w USA mogą utrzymywać presją na walutę amerykańską.

Na rynku krajowym oprócz czynników zagranicznych inwestorzy pozostają pod wpływem danych o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w Polsce. Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 7,7% w skali roku, powyżej konsensusu rynkowego na poziomie 7,3%. Ceny produkcji zwiększyły się natomiast o 1,4% r/r wobec oczekiwanego wzrostu o 1,6% r/r. Dynamika produkcji w maju pozostaje na zadowalającym poziomie, co powinno utrzymać nadal tempo wzrostu PKB na wysokim poziomie w II kwartale tego roku. Dane stanowią również wsparcie dla jastrzębiego skrzydła w RPP, które widzi potrzebę podwyżek stóp procentowych w Polsce w sytuacji dalszego wzrostu inflacji.

USDJPY pogłębił wczoraj spadki przełamując wsparcie w rejonie 107,80 jenów za dolara, co z technicznego punktu widzenia otworzyło drogę w kierunku geometrycznego poziomu w postaci 78,6% zniesienia Fibo całości impulsu wzrostowego z poziomu 104,87. Kurs znajduje się poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku i kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), co wspiera stronę podażową. Najbliższy opór w postaci linii Tenkan znajduje się na poziomie 107,87. Silnym wsparciem pozostaje lokalny dołek z 02.I.2019 roku.

EUR/USD wybronił wsparcie w rejonie 1,1180, co w atmosferze złagodzenia retoryki przez Fed przyczyniło się do powrotu do wzrostów na tej parze. Aktualnie notowania tej pary wsparte lepszymi odczytami indeksów PMI kierują się w rejon 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która wyznacza silny opór w rejonie 1,1330 i jak pokazuje historia stanowi silną barierą dla strony popytowej. Najbliższe wsparcie w postaci 100-okresowej średniej EMA znajduje się na poziomie 1,1256.