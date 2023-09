Inflacja w Hiszpanii nieco przyspieszyła w sierpniu

Wzrost cen paliw doprowadził do ponownego przyspieszenia inflacji w hiszpańskiej gospodarce. Finalny odczyt za sierpień potwierdził prognozy ekonomistów, donosi Reuters.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez urząd statystyczny INE, w sierpniu inflacja cen konsumpcyjnych wzrosła o 2,6 proc. w ujęciu rocznym dynamizując się po wzroście o 2,3 proc. w lipcu. Według INE, do jej przyspieszenia przyczyniły się głównie wyższe ceny paliw i smarów, które rok wcześniej odnotowały spadek. Oprócz tego, do zwyżki przyczynił się także znaczący sięgający odpowiednio 52 i 42 proc. roczny wzrost cen oliwy z oliwek i cukru. Spadek kontynuowały za to ceny mieszkań.

Tymczasem inflacja bazowa, która nie uwzględnia poddających się silnym wahaniom cen świeżej żywności i energii, wyniosła 6,1 proc. w okresie 12 miesięcy do sierpnia, w porównaniu z 6,2 proc. miesiąc wcześniej.

Hiszpańska inflacja należy do jednych z najniższych w strefie euro. Od szczytu z lipca 2022 r. na poziomie 10,8 proc. r/r, zeszła do pułapu nieco ponad 2 proc., jaki jest celem Europejskiego Banku Centralnego.