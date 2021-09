Inflacja we Francji na 10-letnim szczycie

Choć we wrześniu doszło do niewielkiego spowolnienia inflacji we Francji, wspięła się ona jednak na najwyższy poziom od dekady, informuje Reuters.

Według wstępnych danych urzędu statystycznego INSEE, we wrześniu 2021 r. zharmonizowany wskaźnik inflacji cen konsumenckich spadł w porównaniu z sierpniem o 0,2 proc. wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,7 proc. Mimo to w ujęciu rocznym stopa inflacji HICP podwyższyła się do 2,7 proc. z 2,4 proc. w sierpniu. To najwyższy poziom tego wskaźnika od grudnia 2011 r. choć niższy niż zakładała mediana prognoz, wynosząca 2,8 proc. Jednym z głównych czynników „drożyzny” są rosnące ceny energii. Jej koszty w ciągu minionych 12-tu miesięcy zwiększyły się o 14,4 proc.