Intel przejmie izraelskiego producenta chipów

Propozycja Intela, którą zatwierdziły już władze Tower Semiconductor opiewa na 53 USD za akcję, co wycenia transakcję na około 5,4 mld USD. Umowa przejęcia ma być zrealizowana w całości w gotówce i sfinalizowana w okresie 12 miesięcy.

Do niedawna Intel wytwarzał wyłącznie swoje produkty, a obecnie realizowana strategia ma umożliwić powrót do tworzenia półprzewodników i chipów, wytwarzanych do produkcji bardziej złożonych procesorów. Chce uruchomić produkcję kontraktową półprzewodników dla innych firm.

Tower produkuje układy zarządzania energią, czujniki obrazu i wiele innych półprzewodników, a wśród jego klientów są m.in. Analog Devices i Broadcom. Firma z Migdal ha-Emek w 2021 r. wygenerowała przychody rzędu 1,3 mld USD