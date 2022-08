Inwestorzy zmieniają strategię w miarę zwiększania się problemów z płynnością

Fed rozpoczął „ilościowe zaostrzenie” (QT) w czerwcu, pozwalając swoim obligacjom osiągnąć zapadalność bez kupowania więcej. Odejście największego kupującego na rynku skarbowym i niepewność co do przyszłych podwyżek stóp procentowych w celu walki z rosnącą inflacją doprowadziły do gwałtownych wahań cen. Wielu inwestorów zmieniło wzorce handlowe, podczas gdy inni pozostają na uboczu, według ponad pół tuzina handlowców i inwestorów, z którymi rozmawiał Reuters.

Inwestorzy coraz częściej wolą handlować niedawno wyemitowanymi papierami skarbowymi, które są bardziej płynne niż starsze obligacje. Niska jest również płynność w przypadku bardziej niszowych produktów, takich jak skarbowe papiery wartościowe chronione przed inflacją.

Rynek obligacji skarbowych jest największym na świecie rynkiem obligacji i służy jako globalny punkt odniesienia dla szeregu innych klas aktywów, co sprawia, że jego wahania cen są szczególnie niepokojące.

Do tej pory Fed zezwolił na dojrzewanie około 70 mld USD obligacji skarbowych i wycofanie ich bilansu o wartości prawie 9 bln USD, który planuje zmniejszyć prawie dwukrotnie szybciej niż w latach 2017-2019.

Kiedy wybuchła pandemia, Fed kupował obligacje skarbowe o wartości do 80 mld USD miesięcznie, aby pobudzić gospodarkę, ale teraz zwiększy wycofanie skarbu do 60 mld USD każdego miesiąca.