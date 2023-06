Po przejęciu przez fundusz private equity spółki z reguły rosną ekspresowo – czasem nawet ponad plan. Tak też jest w przypadku inwestycji Innovy Capital w grupę Prime Label produkującą etykiety. Celem przedstawionym PB w 2021 r. przez prezesa spółki, Arkadiusza Sapiechę, było dojście w horyzoncie inwestycyjnym funduszu do poziomu 100 mln EUR przychodów. Uda się go osiągnąć jeszcze w tym roku, czyli 12 miesięcy przed czasem, dzięki kolejnej akwizycji.

Innova chce dalej przejmować w etykietach…

Prime Label przejął 100 proc. udziałów (według naszych informacji wartość transakcji wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych) rodzinnej firmy Pegwan z Lubartowa. Jej ubiegłoroczne przychody przekroczyły 65 mln zł. Dzięki transakcji kontrolowana przez Innovę grupa poszerzyła ofertę o papierowe etykiety na piwo i produkty żywnościowe.

„Kolejną akwizycją ugruntowujemy pozycję regionalnego lidera w zakresie produkcji etykiet. (…). W ramach konsolidacji rynku, którą od kilku lat skutecznie prowadzimy, udało nam się stworzyć szeroką oraz konkurencyjną ofertę, co pozwala nam na dalszy wzrost m.in. poprzez zdobywanie nowych klientów w Polsce oraz za granicą. Obecnie kluczowymi rynkami – poza CEE [Europa Środkowa i Wschodnia – red.] – są dla nas Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz Skandynawia” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Arkadiusz Sapiecha, prezes Prime Label.

„Grupa planuje dokonać kolejnych akwizycji – tym razem w obszarze etykiet drukowanych technologią druku cyfrowego. Jest to naturalna kontynuacja ścieżki objętej w 2020 r., kiedy do Prime Label dołączyła drukarnia LabelProfi ze Słowenii. Jako że popyt na etykiety drukowane cyfrowo rośnie szybciej niż w przypadku technologii analogowych – LabelProfi wzrosła w ciągu 3 lat o ponad 100 proc. – chcemy inwestować w ten segment i być pionierem konsolidacji w regionie” – dodaje Michał Wojdyła, partner w Innovie.

Powody do zadowolenia: Prime Label, którym kieruje Arkadiusz Sapiecha, rośnie m.in. dzięki akwizycjom szybciej od założeń. To sygnał, że fundusz Innova, w którym partnerem jest Michał Wojdyła, może na tej inwestycji nieźle zarobić.

…a konsolidacja w regionie postępuje

Konsolidacja firm działających w branży opakowań szybko postępuje. Do przejęć przygotowuje się np. Formika, producent m.in. wieczek aluminiowych dla przemysłu spożywczego. Na początku roku irlandzki Zeus, oferujący szeroki przekrój opakowań, kupił polski Polpack i zadeklarował, że to nie koniec akwizycji w jego wykonaniu. Natomiast zamiar przejęcia firmy Drukpol Flexo ogłosił w marcu austriacki gigant Constantia Flexibles.

– Konsolidacja producentów opakowań, ich dostawców oraz klientów trwa i będzie postępować, a spadek konsumpcji może ją przyspieszyć, ponieważ mniejsze firmy będą popadać w problemy z płynnością. Ponadto duzi gracze są w stanie zdecydowanie więcej niż one inwestować m.in. w rozwiązania oparte na AI oraz przystosowanie się do rosnących wymogów środowiskowych, przez co ich innowacyjność i konkurencyjność będzie rosła na tle małych przedsiębiorstw. W Europie wciąż jest jeszcze wiele miejsca na konsolidację, dlatego spodziewam się kolejnych akwizycji w wykonaniu Prime Label czy innych firm – komentuje Piotr Dębicki, prezes Formiki.