Jacek Sasin tworzy węglową rezerwę

70 elektrowni węglowych należących do PGE, Enei i Tauronu odkupi państwo i stworzy Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego. - To będzie studnia bez dna – ostrzega Greenpeace

Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło w piątek wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu programu transformacji sektora elektroenergetycznego. To pierwszy formalny ruch, który ma pozwolić na potężną operację wyjęcia aktywów węglowych z państwowych grup energetycznych, czyli PGE, Enei i Tauronu, i wniesienie ich do nowego podmiotu – Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.