Jak firma może ograniczyć ryzyko biznesowe

Przedsiębiorca, który chce uniknąć współpracy z nierzetelnym kontrahentem, powinien rozważyć sprawdzenie go na białej liście podatników VAT i w KRD. Co jeszcze może zrobić?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem nawiązania współpracy z nieuczciwymi kontrahentami. Wśród nich mogą pojawić się niewypłacalni przedsiębiorcy. Sprzedaż towarów lub usług takim partnerom biznesowym może wpłynąć negatywnie na dochody firmy i skutkować zachwianiem jej płynności finansowej. Zagrożeniem dla przedsiębiorców są również klienci podający się za czynnych podatników VAT.

Co ważne, firmy mogą ograniczać ryzyko biznesowe. W jaki sposób? Przede wszystkim sprawdzając kontrahentów na tzw. białej liście podatników VAT. Wskazuje ona przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami tej daniny. Co oznacza brak klienta na liście? Przede wszystkim jest to dla firmy sygnał o braku możliwości rozliczenia VAT z transakcji z takim kontrahentem.

Poza tym przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat powodu, przez który odmówiono sprawdzanej firmie rejestracji, wykreślono ją z rejestru lub przywrócono do niego. Jest to też najlepsza metoda potwierdzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta, na który należy dokonać przelewu za wykonaną usługę lub kupiony towar.

Radar dla firm

Jednak samo sprawdzenie obecności firmy na białej liście podatników VAT może nie wystarczyć. Przedsiębiorca, który planuje nawiązać współpracę z kontrahentem, powinien zweryfikować jego wiarygodność. W tym celu może rozważyć sprawdzenie go w rejestrze nierzetelnych płatników, takim jak np. Krajowy Rejestr Długów (KRD). Dlaczego jest to ważne? Na płynność finansową przedsiębiorstwa wpływają między innymi stałe dochody i długoterminowe kontrakty handlowe. W rejestrze dłużników firma może sprawdzić, czy drugą stroną umowy jest uczciwy i wiarygodny klientem.

Potrzebę, a wręcz konieczność weryfikowania kontrahentów potwierdza liczba dłużników wpisanych do rejestru. Obecnie w bazie danych KRD wpisanych jest 262,5 tys. firm, które mają nieopłacone faktury na łączną kwotę 9,5 mld zł. Od stycznia zadłużenie wzrosło o 822 mln złotych, a dane za lipiec pokazują, że powiększyły się w tym miesiącu o kolejne 133 mln zł. Warto zwrócić uwagę na multidłużników, czyli takich, którzy nie zapłacili co najmniej trzem różnym wierzycielom. Odpowiadają oni już za jedną trzecią całkowitego zadłużenia przedsiębiorców.

Weryfikacja kontrahentów w rejestrze dłużników przynosi właścicielom firm wiele korzyści.

- Po pierwsze, pozwala to przedsiębiorcy uniknąć ryzyka niewypłacalności. W przypadku, gdy firma, z którą chcemy współpracować, nie ma zdolności finansowej do terminowego regulowania płatności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie otrzymamy należnych pieniędzy. To może prowadzić do poważnych problemów, utraty dochodów, a w konsekwencji – naszej niewypłacalności. Po drugie, sprawdzanie wiarygodności płatniczej pomaga zminimalizować ryzyko oszustwa. Niestety, na rynku są firmy, które działają nieuczciwie i mogą próbować wykorzystać naszą niewiedzę lub zaufanie. Sprawdzenie historii płatności i opinii innych firm może ujawnić nieuczciwe praktyki, takie jak unikanie spłacania długów – mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Trzeba szukać dalej

Co jeszcze powinien zrobić przedsiębiorca, który chce ograniczyć ryzyko biznesowe? Opcji jest sporo. Po pierwsze, może zapoznać się z treścią sprawozdań finansowych kontrahentów, np. z raportem rocznym lub rachunkiem zysków i strat. Dzięki temu zdobędzie wiedzę na temat ich sytuacji finansowej.

- Warto także przeprowadzić wywiad środowiskowy, a więc zapytać o opinię innych klientów, którzy już współpracowali z daną firmą. Przydatne jest także korzystanie z portali internetowych, na których przedsiębiorcy dzielą się swoim zdaniem na temat współpracy z partnerami biznesowymi. Można również monitorować media społecznościowe, które dostarczają wiedzy o ewentualnych problemach finansowych, gdyż kontrahenci wymieniają się tam spostrzeżeniami na temat swoich klientów. Tyle że jest to czasochłonne i nie zawsze te opinie odzwierciedlają prawdę – zwraca uwagę Andrzej Kulik, dyrektor departamentu analiz rynkowych i komunikacji z KRD Biura Informacji Gospodarczej.

Kolejnym sposobem ograniczenia ryzyka biznesowego jest podpisanie z kontrahentem umowy i pobieranie zaliczek na poczet realizacji usługi.

Niestety, wielu przedsiębiorców ma opory przed przypominaniem kontrahentom o zapłacie i ich windykowaniem.

- Boją się o relacje z nimi - że ci się obrażą albo nic więcej nie kupią. Po cichu liczą, że partnerzy w końcu sami uregulują dług za towar czy usługę. W praktyce tak to nie działa. Dlatego zawsze warto upominać się o swoje pieniądze – podkreśla Andrzej Kulik.