Jak inwestować w bessie [PODCAST]

Rynkowi eksperci tłumaczą, jak chronić kapitał w trudnym otoczeniu i zastanawiają się, kiedy będzie lepiej

Złośliwi inwestorzy mówią, że gdy media zaczynają trąbić o hossie w jakiejś branży, to jest to sygnał do sprzedawania aktywów, bo lepiej już nie będzie. Mamy więc dla państwa dobrą wiadomość – najnowszy odcinek „PB do słuchania” jest o bessie, może więc wkrótce indeksy się zazielenią.

Już na początku tego roku na giełdzie robiło się źle. Potem oczywiście zrobiło się jeszcze gorzej, bo Rosja napadła na Ukrainę, inflacja wystrzeliła, a teraz na dodatek po cichu rozpoczyna się kolejna fala pandemii. Co robić w takiej sytuacji z pieniędzmi? Odpowiedzi na pytania tego rodzaju starają się udzielić goście naszego podcastu, szukający okazji na krajowym i zagranicznym rynku akcji czy też na rynku obligacji, które w ostatnim czasie zainteresowały nawet inwestycyjnych laików, gdy usłyszeli, że premier na nich dobrze zarabia.

Mamy połowę lipca, czyli standardowo na rynku okres, w którym obroty i aktywność inwestorów są wyraźnie mniejsze. A czy teraz są mniejsze ponadstandardowo? Jak obecne otoczenie i obawy o nadchodzącą recesję wpływają na aktywność polskich inwestorów indywidualnych? O tym mówi pierwszy gość – Jerzy Nikorowski, dyrektor Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas.

Stare giełdowe powiedzenie głosi „sell in may and go away". O tym, czy warto było sprzedać - a przede wszystkim o tym, czy i kiedy warto w ogóle wracać – mówi Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

Następny gość to Olaf Pietrzak, dyrektor inwestycyjny w Esaliens TFI. To specjalista z ponad dwoma dekadami doświadczenia na rynku obligacji, mówi więc o tym, jak fundusze dłużne poradziły sobie w obliczu szybkich podwyżek stóp procentowych – i w jakim tempie mogą odrobić straty.

Polacy mają obowiązki polskie, ale na szczęście nie oznacza to, że muszą inwestować jedynie w Polsce. O tym, co czeka rynki zagraniczne i jakie wydarzenia będą kluczowe dla inwestorów opowiada Krzysztof Cesarz, zarządzający funduszami w Skarbcu TFI.

Inwestorzy na polskim rynku mogą mieć różne strategie, ale jak przyjdzie co do czego, to i tak na ich stopy zwrotu olbrzymi wpływ mają działania państwa. Ostatnio było to widoczne m.in. za sprawą politycznych zapowiedzi nowych podatków, które zachwiały kursami banków czy spółek energetycznych. O roli państwa i jego strategii w ostatniej rozmowie podcastu mówi Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. wdrażania strategii rozwoju rynku kapitałowego.

1'11" Jerzy Nikorowski o aktywności inwestorów

11'30" Sebastian Buczek o strategiach na trudne czasy

26'04" Olaf Pietrzak o potencjale obligacji

36'30" Krzysztof Cesarz o rynkach zagranicznych

51'32" Katarzyna Szwarc o państwowej strategii