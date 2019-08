Jak nie przepłacić za urlop

Hotel czy kwatera z Airbnb? Last minute czy first minute? I co to znaczy flexitravel? Wątpliwości rozwiewają eksperci

Nawet najlepsze wakacje mogą zostawić gorzki posmak w ustach, gdy zjedzą zbyt dużą część domowego budżetu. Warto zatem śledzić trendy w branży turystycznej i poznać kilka wskazówek, jak planować podróże. Z prostego powodu: może się okazać, że za wymarzony urlop zapłacimy mniej, a ponadto unikniemy rozczarowań. Z pomocą przychodzą eksperci wyszukiwarki Kayak.pl, którzy udzielają rad dotyczących siedmiu najnowszych trendów na rynku podróży, tj. traveloffseason (podróżowanie poza sezonem), flexitravel (elastyczne podróże), first minute i last minute, no hotel (korzystanie z wyszukiwarek kwater do krótkoterminowego wynajmu zamiast hoteli), nowe technologie w branży, city break i city passes.