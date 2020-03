Jak zapewnić pracę zdalną

Rząd zachęca do pracy na odległość. Rolą pracodawcy jest stworzyć dla niej warunki, przy czym nie musi ona odbywać się w domu pracownika

W obecnych trudnych czasach praca zdalna nie jest już w zasadzie wyłącznie kwestią wyboru, ale w bardzo wielu przypadkach wręcz przymusem. Wystarczy, że pracownik przyjechał właśnie do kraju lub za chwilę do niego wróci. W takim przypadku musi odbyć kwarantannę i pod żadnym pozorem nie może pojawić się w zakładzie pracy. Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego władze jeszcze dobitniej sugerują pracodawcom wysyłanie pracowników do pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy ktoś przebywał za granicą czy nie.

Poślizg w kuchni

Od razu wyjaśnijmy, na co już zwracaliśmy uwagę w „Pulsie Biznesu”, że pracą zdalną nie jest wyłącznie telepraca, lecz wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem ich dotychczasowego wypełniania. Przy czym nie musi to być dom czy mieszkanie pracownika. Niezależnie od tego zasady pracy zdalnej muszą być przez kierownictwo firmy jasno ustalone.

Zgodnie z Kodeksem pracy telepraca to stałe wykonywanie pracy poza przedsiębiorstwem, wymagające od pracodawcy zadbania o jej bezpieczne i higieniczne warunki (nie obejmuje to stanu pomieszczeń pracy i urządzeń higieniczno-sanitarnych), odpowiednie do rodzaju obowiązków służbowych pracownika. Pracy zdalnej kodeks nie normuje, co może rodzić wiele wątpliwości interpretacyjnych. W Sejmie co prawda został złożony senacki projekt przepisów, które miałyby dla celów sprostania obecnej trudnej sytuacji część zasad zarządzania takim trybem funkcjonowania firm uregulować, ale na razie przedsiębiorcy muszą kierować się powszechnym prawem pracy, aby wywnioskować, co należy do ich powinności.

— Pracodawca odpowiada za zatrudnionych, a wykonywanie obowiązków służbowych w domu oznacza, że pracownik nadal jest formalnie w pracy — ocenia Wojciech Pintal z firmy rekrutacyjnej Michael Page.

Anna Jabłońska, dyrektor zarządzająca w CWS i przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, zwraca uwagę, że tzw. specustawa, wprowadzona dla zapobiegania, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zwalczania go, daje pracodawcom prawo wydania wiążącego polecenia pracy zdalnej. W razie niedostosowania się do tego mogą nawet rozwiązać umowę o pracę.

— To zgodne z Kodeksem pracy, który w art. 207 par. 1 podaje, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy, a pracownik ma obowiązek dostosowania się do poleceń pracodawcy — wyjaśnia Anna Jabłońska.

Zaleca, aby przed wysłaniem ludzi do pracy zdalnej poinformować ich o zachowaniu zasad BHP, np. przeprowadzając odpowiednie szkolenia.

— Po ich zakończeniu pracownicy mogliby podpisać oświadczenie, że będą ją wykonywać w sposób bezpieczny — mówi przewodnicząca koalicji.

Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru w firmie Seka, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy, zwraca uwagę, że w razie zdarzenia skutkującego urazem nie zawsze będzie można uznać go za wypadek przy pracy.

— Kodeks pracy nie wskazuje wprost, jak postępować, kiedy do wypadku dojdzie podczas pracy zdalnej. Jak zatem zakwalifikować np. upadek ze schodów albo poślizgnięcie w kuchni? Będzie to wymagało szczegółowego ustalenia związku takiego zdarzenia z wykonywaną pracą. Rekomenduję więc wcześniejsze precyzyjne opisanie zakresu i sposobu wykonywania zadań przez każdego pracownika zdalnego — mówi Marek Maszewski.

Nie tylko we własnym M

Wdrożenie pracy zdalnej wymaga ponadto zapewnienia każdemu podstawowego sprzętu do jej wykonywania. Generalnie pracodawca musi ocenić swoje możliwości techniczne, organizacyjne, finansowe — i czy w ogóle tego rodzaju praca może wchodzić w grę. Problemem mogą być też m.in. niedostosowane do takiego trybu pracy warunki mieszkaniowe czy rodzinne pracownika.

Specustawa nie daje na to rozwiązania. W ocenie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w takiej sytuacji należałoby rozważyć wyznaczenie innego miejsca. Przepisy wprowadzone dla przeciwdziałania koronawirusowi nie ograniczają wykonywania obowiązków służbowych tylko do miejsca zamieszkania.

— Jeśli jednak okaże się, że firma nie może polecić komuś pracy zdalnej, należy zastosować art. 81 par. 1 Kodeksu pracy — radzi (PIP).

Przepis ten odnosi się do tzw. przestoju, który może dotyczyć zarówno całego zakładu, jak jego części czy tylko kilku stanowisk. W takiej sytuacji nie można jednak pozbawić pracowników pensji, mimo że przerwa w pracy związana z przeciwdziałaniem COVID-19 nie nastąpi z winy pracodawcy. Wysokość świadczenia zależy m.in. od indywidualnego zaszeregowania i ustalonych warunków wynagrodzenia. W każdym przypadku nie może być ono jednak niższe — podkreśla inspekcja — od wysokości minimalnej płacy.

W obecnej sytuacji zasady i możliwość powierzenia ludziom pracy zdalnej zależą więc od wielu czynników, ale na pewno pracownik nie może odmówić jej wykonywania. Jeśli nie jest ona sprzeczna z prawem lub umową o pracę, za odmowę można nałożyć karę porządkową, przewidzianą w art. 108 par. 1 Kodeksu pracy — wyjaśnia PIP.

