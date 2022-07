Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Co sprawi, że inżynier zmieni pracę i co go stresuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej - sprawdziła firma Bergman Engineering.

75 proc. inżynierów jest zadowolonych z zajmowanego stanowiska, wynika z badania firmy Bergman Engineering. Jeśli jednak już chcą zmienić pracę, pracodawcy próbują ich zatrzymać i 80 proc. składa kontrofertę. Motywacją do zmiany pracy jest wzrost wynagrodzenia o przynajmniej 15 proc.