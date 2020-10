To będzie koniec polsko–japońskiej współpracy przy największej inwestycji zagranicznej w historii Polski. Sumitomo chce sprzedać udziały we wspólnej kopalni miedzi. Co to oznacza dla KGHM?

Przeczytaj artykuł i wywiad z wiceprezesem KGHM i dowiedz się:

Dlaczego Japończycy wycofują się z joint-venture z KGHM

Czy Polski gigant chce sprzedać chillijską kopalnię

Jak ceny miedzi wpływają na wycenę kopalni