Jedni są eko, innym… brakuje popiołu

Przejście na „zielony ład” skutkuje ograniczeniem spalania węgla kamiennego. Brakuje więc popiołów do produkcji cementu, betonu, czy kostki brukowej

Firmy budowlane narzekają, że popioły są traktowane jako odpad, co utrudnia ich używanie na budowach np. dróg. Skarżą się też na kontyngenty ustalane przez firmy energetyczne. Czasem wykorzystują one popioły do rekultywacji terenów górniczych. Zazwyczaj też latem wytwarzają ich mniej, a to właśnie w tym okresie zapotrzebowanie w budowlane jest największe.