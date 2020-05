Borys: mamy mocne instrumenty do walki z kryzysem

Jeżeli założymy, że poradzimy sobie z obecną sytuacją w perspektywie do 3 miesięcy, to prognozowany spadek wzrostu gospodarczego może być odczuwalny w krótkim okresie, ocenił dla "Super Expressu" szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że "mamy mocne instrumenty do walki z kryzysem".