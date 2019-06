Johnson Matthey zainwestuje ok. 1 mld zł w zakład w Koninie

Brytyjska firma Johnson Matthey zbuduje w Koninie zakład wytwarzający zaawansowane materiały do baterii dla aut elektrycznych; deklarowana wartość nakładów inwestycyjnych to niemal 1 mld zł - poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Dodano, że powstanie ponad 200 miejsc pracy.

Puls Biznesu informował o inwestycji Johnson Matthey w Koninie w marcu, a następnie w czerwcu tego roku.



"Kolejna firma zdecydowała się rozwijać swój biznes w Polsce. To dobra wiadomość, która potwierdza, że nasz kraj to atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału. Dowodzi też, że zmiany, które wprowadzamy, aby ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w Polsce, są przez nich dobrze oceniane. W przypadku Johnson Matthey ta inwestycja cieszy nas również ze względu na zakres działalności – produkcję materiałów do baterii do samochodów elektrycznych. Chcemy, aby właśnie baterie i ich utylizacja były naszą polską specjalnością" – powiedziała w piątek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podczas II edycji Polsko-Brytyjskiego Forum Biznesu i Inwestycji w Warszawie. W imprezie uczestniczył też m.in. Graham Stuart, minister ds. inwestycji w brytyjskim Ministerstwie Handlu Międzynarodowego.



Jak podał resort, zadeklarowana wartość nakładów inwestycyjnych to niemal miliard złotych, a liczba nowych miejsc pracy, ponad 200.



Zdaniem Emilewicz, przedsięwzięcie z pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego zarówno Konina jak i jego okolic. "Tym samy powstanie ekosystem polskich poddostawców. Firma zobowiązała się też do współpracy z lokalnymi szkołami" – dodała szefowa MPiT.