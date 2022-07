Kaczyński o dymisji Naimskiego, węglu i pozycji premiera

Prezes PiS udzielił wywiadu portalowi Interia, rozmowa dotyczyła głównie polityki krajowej i sytuacji w kolacji rządzącej.

„Bez wątpienia to najtrudniejszy czas, odkąd przejęliśmy władzę, od 2015 roku. Składa się na to wiele czynników: wojna, pandemia (…) skutkiem kryzys energetyczny, inflacja” – powiedział prezes PiS w wywiadzie.

Odniósł się także do pogłosek o słabnącej pozycji premiera Mateusza Morawieckiego - na pytanie o to czy premier jest dziś nietykalny odpowiedział:

- W tym sensie jest nietykalny, że nie widzę powodów do jego odwołania - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS powiedział ponadto, że sprawa dostaw wystarczających ilości węgla do Polski jest „skomplikowana”, jednak zakładane przez rząd cele w tym zakresie mają zostać „dowiezione”.

„…w tym roku sytuacja jest wyjątkowa - i to nie z naszej winy, ale z powodu rosyjskiej agresji. Wiem, że są ci, którzy myślą o zimie już latem, ale są i ci, którzy też mają głowę na karku, ale są zajęci i kompletują opał później. (…) Do końca sezonu grzewczego każdy, kto będzie chciał się ogrzewać węglem - będzie mógł to zrobić” – zapewnił Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński odniósł się również do kwestii dymisji Piotra Naimskiego, byłego pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

„Piotr Naimski miał tendencję do tego, by różne rzeczy w energetyce blokować. Wyłożył mi koncepcję, którą uznałem za zbyt anachroniczną. (…) Doszedłem do wniosku, że w tej chwili ta współpraca się na dziś urywa” – powiedział Interii prezes Prawa i Sprawiedliwości.

O kulisach dymisji Piotra Naimskiego pisaliśmy kilka dni temu.