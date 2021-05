Kaczyński wskazał, kto będzie prezesem PKO BP

O przyczynach zmiany prezesa PKO BP, fuzji Orlenu z Lotosem i zmianach w podatkach - mówi w wywiadzie dla Interii Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński, wicepremier i szef Prawa i Sprawiedliwości, udzielił obszernego wywiadu portalowi Interia, w którym sporo mówi o polityce, tarciach w obozie władzy i opozycji. Ale nie zabrakło wątków gospodarczych.

– Nowym prezesem PKO BP ma zostać człowiek, który jest w zarządzie banku, fachowiec, który nie jest związany z partią - deklaruje Jarosław Kaczyński, wicepremier i szef komitetu ds. bezpieczeństwa.

Przekonuje, że dymisja Zbigniewa Jagiełły, bliskiego współpracownika premiera Mateusza Morawieckiego, nie jest przejawem wojny personalnej i próbą osłabienia pozycji premiera Mateusza Morawieckiego.

– To nie miało niczego wspólnego z pozycją premiera. Jestem zobowiązany do pewnej dyskrecji, nie będę wchodził w szczegóły, choć zaznaczam, że nie chodziło o żadne zarzuty wobec prezesa Zbigniewa Jagiełły. Ani te dotyczące fachowości, ani innych spraw - powiedział szef PiS w wywiadzie udzielonym portalowi Interia.

Zapewnił, że sam nie ma żadnej osobistej animozji do Zbigniewa Jagiełły. Odpowiadając na pytanie czy w ramach rządzącego obozu ma pomysł co zrobić z Jagiełłą, wyjaśnił, że to premier Morawiecki zna lepiej ten świat bankowości niż on.

Kilka dni temu “Gazeta Wyborcza”, poinformowała, że w ramach tarć w obozie rządzącym z fotelem prezesa PKN Orlen pożegnać się może z kolei Daniel Obajtek. Ale z wywiadu można wnioskować, że szef paliwowego koncernu ma mocne wsparcie szefa partii. Jarosław Kaczyński akcentuje mocno wagę, znaczenie i istotę fuzji Orlenu i Lotosu. Uważa, że pozwoli ona na stworzenie koncernu na poziomie europejskim.

– Chcemy, by był to koncern petrochemiczny, a z drugiej strony energetyczny, stąd też PGNiG w tym pakiecie. Tylko wtedy to może być duża siła. Kampanie przeciwko panu (Danielowi) Obajtkowi widzę właśnie jako część ataku na te inicjatywy - ocenił Jarosław Kaczyński.

Przekonuje, że paliwowa fuzja zbuduje wartość.

– To bardzo duża szansa umacniania jedności Międzymorza - otwarcie się na Rumunię, Litwę, ale i na Niemcy - powiedział Kaczyński.

Dodał, że "...taka fuzja umożliwi nam stworzenie takiej korporacji, która w zasadzie zablokuje możliwość wrogiego przejęcia“.

Gdyby nie połączenie z Orlenem - w opinii polityka - Lotos z czasem musiałby iść na bankructwo, bo na czystej ropie się dziś daleko nie zajedzie.

Prezes PiS uważa, że zaproponowane w Polskim Ładzie zmiany podatkowe mają przede wszystkim na celu wsparcie słabiej zarabiających. Szacuje, że skorzysta na nich ponad 18 milionów podatników, zwłaszcza te dolne piętra polskiej drabiny zarobkowej.

One będą korzystne lub neutralne dla 90 procent Polaków. Staramy się tę część społeczeństwa, której jest gorzej - wesprzeć. I nie chodzi o to, że to wspieranie tych, którym się nie chce pracować. Cel jest jasny: na początku przyszłego dziesięciolecia zrównać się z europejskim poziomem życia - może jeszcze nie Zachodu, ale już Południa. Jeśli chodzi o procenty, to jest to 100 proc. przeciętnej UE, Włoch czy Hiszpanii. Dalej patrzymy na to, by być bliżej takich krajów jak Francja czy Niemcy. Ale do tego trzeba też zauważyć tych mniej zarabiających - podkreśla polityk.