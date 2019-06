KE zakazała fuzji Tata Steel i ThyssenKrupp w sektorze stali

Komisja Europejska zakazała we wtorek utworzenia joint venture przez gigantów sektora stalowego, firmy Tata Steel i ThyssenKrupp. Zdaniem Komisji fuzja firm zmniejszyłoby konkurencję na europejskim rynku i w efekcie zwiększyło ceny różnych rodzajów stali.

"Stal ma kluczowe znaczenie dla wielu rzeczy, z których korzystamy w naszym codziennym życiu, takich jak puszkowana żywność i samochody. Miliony ludzi w Europie pracują w tych sektorach, a firmy opierają się na konkurencyjnych cenach stali, aby sprzedawać je na poziomie globalnym. (...) Połączenie Tata Steel i ThyssenKrupp doprowadziłoby do wyższych cen. Dlatego zabroniliśmy fuzji, aby uniknąć poważnych szkód dla europejskich klientów przemysłowych i konsumentów" - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager.



Dzisiejsza decyzja jest wynikiem dochodzenia Komisji w sprawie utworzenie joint venture, w efekcie której ThyssenKrupp i Tata Steel połączyłyby swoją działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w sektorach wyrobów płaskich ze stali węglowej i stali elektrotechnicznej.



ThyssenKrupp jest drugim, a Tata Steel trzecim co do wielkości producentem wyrobów płaskich ze stali węglowej w EOG. Obie firmy są znaczącymi producentami stali pokrytej metalem i laminowanej, które są wykorzystywane w opakowaniach oraz ocynkowanych wyrobów płaskich ze stali węglowej dla przemysłu motoryzacyjnego.



Podczas dochodzenia Komisja otrzymała informacje od dużej liczby firm działających w branżach opakowań i motoryzacyjnej. Wyrażały one obawy, że utworzenie joint venture spowoduje podwyżkę cen.



Europejski sektor stalowy jest jednym z kluczowych przemysłów w EOG - zatrudnia około 360 tys. osób w ponad 500 zakładach produkcyjnych w 23 państwach członkowskich UE.



KE podkreśla, że jej wtorkowa decyzja pozwoli zachować konkurencję na europejskich rynkach stali oraz konkurencyjność tego sektora. Zapewni również, że europejski przemysł motoryzacyjny i przemysł opakowań żywności będą mogły korzystać z konkurencyjnych cen. W rezultacie konsumenci w Europie będą mieć dostęp do przystępnych cenowo produktów spożywczych w puszkach, a europejski przemysł motoryzacyjny będzie nadal w stanie konkurencyjnie pozyskiwać stal z EOG.



Komisja podała, że środki zaradcze zaproponowane w toku postępowania KE przez planujące fuzję przedsiębiorstwa, m.in. sprzedaży części aktywów, nie uwzględniały w wystarczającym stopniu obaw dotyczących konkurencji.



Tata Steel z siedzibą w Indiach jest globalnym producentem stali węglowej i stali elektrotechnicznej. Ma kilka zakładów produkcyjnych w EOG, w tym największe w Wielkiej Brytanii (Port Talbot) oraz w Holandii (IJmuiden).



ThyssenKrupp z siedzibą w Niemczech to grupa przemysłowa działająca w różnych sektorach gospodarki, w tym w produkcji i dostawie wyrobów płaskich ze stali węglowej i wyrobów ze stali elektrotechnicznej. Główne centra produkcji znajdują się w Niemczech.