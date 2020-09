KGHM zwiększy zamówienia na dostawy gazu ziemnego. Miedziowa spółka podpisała z PGNiG dodatkowy kontrakt indywidualny do obowiązującej już umowy ramowej. Szacunkowa wartość podpisanego kontraktu wynosi ok. 190 mln zł – podała w czwartek w komunikacie KGHM Polska Miedź S.A.

Jak podano, KGHM zdecydował o poszerzeniu dostaw gazu ziemnego od PGNiG o nowy punkt - Powierzchniową Stację Klimatyzacyjną w Kwielicach na Dolnym Śląsku. „Zostanie ona oddana do użytku w 2021 r. W ramach realizowanej inwestycji KGHM powstanie system rurociągów i podajników, którego zadaniem będzie m.in. odzysk ciepła dla celów gospodarki energetycznej spółki” - podano.



Cytowany w komunikacie prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński podkreślił, że dzięki zapewnieniu paliwa gazowego dla Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji w rejonie szybu GG-1 stworzona zostanie możliwość dostawy wody lodowej do wyrobisk górniczych zlokalizowanych na poziomie poniżej 1200 m w obszarze górniczym Głogów Głęboki Przemysłowy. „Wprowadzona do umowy optymalizacja procesu zakupu gazu była dla KGHM priorytetem przy tak dużych ilościach gazu zużywanego w naszym procesie produkcyjnym” – powiedział Chludziński.



Chludziński podkreślił przy tym, że negocjacje i wypracowanie nowego kontraktu były prowadzone w czasie pandemii Covid-19. „Pokazuje to doskonałe przygotowanie zarówno KGHM, jak i PGNiG do rozmów i negocjacji w trudnych warunkach biznesowych” – powiedział prezes.



Z kolei cytowany w komunikacie prezes PGNiG Jerzy Kwieciński wskazał, że KGHM to jeden z największych producentów miedzi na świecie oraz wieloletni strategiczny klient PGNiG. „W ten sposób wspólnie wspieramy rozwój polskiej gospodarki” – powiedział Kwieciński.



W komunikacie podkreślono, że obie spółki wypracowały dodatkowe mechanizmy optymalizacji procesu zakupu i sprzedaży surowca, które zostały wprowadzone w postaci aneksów do obowiązującej umowy oraz kontraktów indywidualnych, zawartych między KGHM i PGNiG w 2017 roku. Podpisane wówczas porozumienia zakładają dostawy gazu ziemnego dla KGHM od PGNiG do 2033 r – przypomniano.