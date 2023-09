W I półroczu przychody Kino Polska wzrosły o 3,9 proc., a zysk netto o 10,9 proc. Spółka zapowiada dalszy wzrost wyników, dzięki rosnącej synergii z Grupą Canal+.

Przychody sięgnęły 144,8 mln zł, głównie dzięki rosnącym przychodom z emisji, które po wzroście o 7,9 proc. osiągnęły 52,8 proc. całkowitej sprzedaży. Wpływy z reklamy spadły o 0,6 proc., co sprawiło, że ich udział zmniejszył się do 36 proc. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywają przychody z rynków międzynarodowych, które wyniosły 47,6 mln zł, czyli niemal 1/3 całości. Udało się to osiągnąć mimo tego, że średni udział kanałów Kino Polska w oglądalności spadł o 5,5 proc. do 2,59 proc.

Takie wyniki pozwoliły na wzrost zysku netto do 23,8 mln zł, podczas gdy EBITDA wzrosła do 60,5 mln zł. Rentowność netto spółki wzrosła do 16,4 proc., czyli o 1 pkt. proc., a marża EBITDA osiągnęła poziom 41,8 proc.

W kwietniu Kino Polska informowało, że Canal+ postanowił wykorzystać opcję kupna, aby nabyć 30 proc. udziałów w spółce Digital SPI International, która pośrednio posiada 66 proc. akcji Kino Polska. W sierpniu transakcja została sfinalizowana i Canal+ został jedynym wspólnikiem tej spółki.

- Rosnąca synergia pomiędzy Grupą Canal+ i Grupą Kino Polska, przełożyła się już na wzrost wyników finansowych, pragniemy kontynuować ten trend. Grupa Kino Polska będzie też mogła liczyć na kolejne wspólne projekty z Canal+ Polska. Jako grupa medialna zajmujemy piąte miejsce pod względem oglądalności na polskim rynku telewizyjnym. Warto również podkreślić, że wzajemna współpraca umacnia pozycję rynkową i negocjacyjną w obszarze reklamy całej Grupy Canal+ w Polsce – powiedział Erwan Luherne, członek zarządu Grupy Kino Polska.

W portfolio Kino Polska znajdują się kanały telewizyjne: Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Dizi, Gametoon i kanały marki FilmBox.