Klabater składa hołd bimbrownictwu

Notowany na NewConnect producent i wydawca gier Klabater wchodzi w najgorętszy okres promocji swojej najnowszej gry „Moonshine Inc.”. Zaprezentuje tytuł na targach Gamescom, które odbędą się w kolonii w dniach od 23 do 28 sierpnia, a tydzień później na targach PAX w Seatle. Na pierwszym z wydarzeń spółka przedstawi datę premiery gry, która powinna mieć miejsce przed końcem trzeciego kwartału i pokaże nowy zwiastun prezentujący rozgrywkę.

Nad „Moonshine Inc.” zespół Klabatera pracuje od około dwóch lat. W tej strategicznej grze gracze będą mogli zbudować własną destylarnię wysokoprocentowego bimbru i nauczyć się produkcji kraftowych alkoholi. W pracę nad tytułem zaangażowani byli naukowcy chemicy (m.in. z PAN), prawdziwi bimbrownicy oraz ekonomiści, którzy wspierali spółkę w wykreowaniu najbardziej realistycznego doświadczenia.

- Tradycja pędzenia bimbru istnieje praktycznie w każdym kraju na świecie. W grze cały proces wytwórczy zostały bardzo wiernie wiernie odtworzony. Tytuł jest hołdem dla bimbrownictwa – mówi Michał Gembicki, przez Klabatera.

Twórcy gry nie ukrywają, że inspiracją dla niej był serial produkcji Discovery „Bimbrownicy”, który cieszy się dużą popularnością - do tej pory powstało 11 sezonów. Giełdowa spółka miała nawet umowę z Discovery na produkcję gry „Moonshiners”. W związku z obostrzeniami korporacyjnymi Discovery, które powodowały ograniczenia w produkcji tytułu, umowę ostatecznie zdecydowano się rozwiązać.

Klabater szacuje koszty produkcji „Moonshiners Inc.” na ok. 1-1,5 mln zł. Do tego ok. 0,4 mln zł na marketing. W grze wykorzystano narzędzia, które zostały sfinansowane dzięki dotacji z PARP o wartości ok. 4 mln zł. Spółka wykorzysta je też przy innych tytułach.

Planowana cena gry to 19,99 USD/Euro. Tytuł początkowo wyjdzie w wersji na PC, a w dalszej kolejności planowane jest wydanie go na konsole. Obecna liczba graczy zainteresowanych zakupem gry na platformie Steam (tzw. wishlista), ma ok. 30 tys. zapisów. Inne tytuły Klabatera jak “Crossroads Inn”, czy “Heliborne” w podobnym okresie przed premierą miały ich nieco więcej. W związku z faktem, że gra dopiero wchodzi w najgorętszy okres przedpremierowy, obecna lista zapisów nie martwi szefostwa Klabatera.

- Liczymy na duży skok wishlisty. Do premiery chcielibyśmy mieć ok. 50 tys. zapisów – mówi Michał Gembicki.

- Dużo zależy od ostatniego tygodnia przed premierą. W ostatnich dniach wishlista zwykle rośnie wykładniczo – dodaje Robert Wesołowski, członek zarządu Klabatera.

Wspomniana gra “Crossroads Inn” bezpośrednio przed premierą, która odbyła się w 2019 r., miała 69 tys. zapisów na wishliście. Do końca 2021 r. sprzedała się w łącznej liczbie ponad 100 tys. szt. i wygenerowała ponad 3 mln zł zysku. Skala najnowszego tytułu jest zupełnie inna.

- “Crossroads Inn” robiliśmy łącznie pięcioma osobami w tym dwóch deweloperów. Teraz samych deweloperów jest 15. Rozgrywka jest na co najmniej 15 godzin – informuje prezes Klabatera.