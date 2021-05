Sieć doceniła płatności odroczone

Twisto nawiązało współpracę z Pizzą Hut, co jest zapowiedzią rozpychania się na rynku gastronomicznym.

Rynek płatności odroczonych, czyli “kup teraz, zapłać później”, nie przestaje zaskakiwać. Usługę właśnie doceniła pierwsza w Polsce sieć restauracji ― należąca do AmRestu Pizza Hut, która wdrożyła rozwiązanie firmy Twisto.

Według Aleksandry Chojnackiej, starszej menedżer do spraw cyfrowych w Pizza Hut, wdrożenie odroczonych płatności to krok w kierunku upraszczania procesu składania zamówień online, a dla Twisto ― początkiem budowy portfolio partnerów z rynku food i food delivery.

― Mamy nadzieję, że już wkrótce ogłosimy kolejne współprace w tym zakresie ― zapowiada Adam Miziołek, dyrektor regionalny Twisto.

Na początku roku fintech wszedł z płatnościami odroczonymi do bramki płatniczej PayU, za pośrednictwem którego dociera z ofertą do 10 tys. e-sklepów. Ponadto dostarcza usługę bezpośrednio do 4 tysięcy sklepów w Polsce i Czechach. Porównując, konkurencyjne PayPo tylko w Polsce dociera do ponad 20 tys. sklepów internetowych. Potencjał jest jednak znacznie większy.

Szacuje się, że wartość rynku e-commerce mierzona obrotami w ubiegłym roku przekroczyła 100 mld zł, a w tym roku ma szansę jeszcze urosnąć o 25-30 proc. Efekt tego przyspieszenia widać w wynikach PayPo. W 2020 r. spółka zrealizowała 3 mln transakcji, a w tym roku ― blisko 2 mln w 4 miesiące.

Według raportu The Global Payment opracowanego przez WorldPay, udział BNPL (buy now, pay later) w rynku europejskich płatności e-commerce stanowi obecnie 7,4 proc., natomiast do 2024 r. wzrośnie prawie dwukrotnie do 13,6 proc. Jak sytuacja kształtuje się w Polsce?

Z raportu dotyczącego rynku e-commerce „Koszyk Roku 2020” przygotowanego przez Twisto wynika, że odroczone płatności oferuje już 30 proc. największych sklepów internetowych w Polsce. Równocześnie udział tej metody w rynku płatności online wynosi ok. 5 proc.

Natomiast z badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów i spółkę Easy Check dowiadujemy się, że blisko 47 proc. Polaków słyszało już o rozwiązaniach takich jak odroczone płatności. Co trzeci z nich już korzysta lub w najbliższym czasie zamierza to zrobić.