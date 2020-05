Kolejowy pakiet opóźniony o trzy miesiące

16 czerwca upływa okres przejściowy na wdrożenie przepisów IV pakietu kolejowego przez Polskę i wiele innych krajów Unii Europejskiej.

Dotyczą one m.in. dopuszczania do eksploatacji urządzeń i pojazdów kolejowych. Przedsiębiorcy obawiali się, że z powodu pandemii koronawirusa rząd i parlament nie zdążą w terminie implementować unijnych dyrektyw, co będzie skutkować opóźnieniem w homologacji nowych pojazdów i dopuszczeniem do ruchu modernizowanych linii. Unijne instytucje przedstawiły jednak do konsultacji społecznych projekt, który wydłuża termin ich wdrożenia o trzy miesiące.