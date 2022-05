Kongres marketingu sportowego Impact'22 (relacja)

W 1896 r. odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. To także moment narodzin marketingu sportowego — George Eastman, twórca marki Kodak, wykupił reklamę, która była widoczna podczas zawodów. Początkowo komercjalizacja sportu wzbudzała kontrowersje, ale dość szybko zyskał on biznesową twarz. W 2020 r. wartość rynku sportowego wyniosła 383 mld USD. Dużo? Wcale nie, bo to był rok spadków wywołanych pandemią, która zamknęła stadiony i hale sportowe.

Dość szybko dostrzeżono, że sport jest doskonałą platformą marketingową, ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnych przekazów reklamowych. Dlatego coraz liczniejsze grono marek pompuje coraz większą część budżetów w sport. Także w Polsce wartość marketingu sportowego w 2019 r. pokonała magiczny próg 1 mld zł i utrzymała się nad nim mimo pandemii w 2020 r. Korzystają na tym sportowcy i kibice, ale dla sponsorów oznacza to coraz ostrzejszą rywalizację, by wybić się w gąszczu i uzyskać maksymalny efekt. Wyzwań związanych z marketingiem sportowym jest więcej, choćby mierzenie skuteczności czy digitalizacja życia i transformacja mediów.

By podnieść poziom wiedzy i edukować rynek, „PB” zorganizował ścieżkę marketingu sportowego podczas kongresu Impact’22 w Poznaniu. Drugiego dnia kongresu jedna ze scen została przejęta przez ekspertów od marketingu sportowego, którzy dyskutowali o różnych aspektach sportowego biznesu, ale także wybitnych sportowców, którzy przyjęli zaproszenie, by w motywacyjnych wystąpieniach opowiedzieć o karierze, a także o budowaniu relacji ze sponsorami. Mimo że nasza ścieżka tematyczna wieńczyła kongres, sala momentami pękała w szwach, a w pierwszych rzędach na widowni siedzieli menedżerowie z największych firm. No, ale trudno o lepszą dawkę inspiracji niż od największych sportowców.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z kongresu:

Debata: Czy marketing sportowy ma sens?

Debata: Jak mierzyć efekty marketingu sportowego?

Debata: Show must go on - przyszłość sportu w TV

Debata: Czy sport to biznes - jak zarządzać klubem

Robert Kubica: O wzlotach i upadkach

Ania Włodarczyk: Jak zdobyłam trzy olimpijskie złota

Lucyna Kornobys: Siła sportu paraolimpijskiego

Anna Tybor: Jak zdobyłam ośmiotysięcznik jako pierwsza na świecie

Miko Marczyk: Jak buduję markę osobistą

Maja Włoszczowska: Koniec kariery początkiem...

Czesław Lang: Tak się kręci Tour de Pologne

Frederic Vasseur: How F1 drives brands