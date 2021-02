Konsekwentnie budujemy pozycję lidera na rynku TSL

Rozmowa z Pawłem Sielewiczem, prezesem zarządu firmy Krotrans Logistics

Czym powinna się charakteryzować firma transportowa, aby odnieść sukces w branży?

Branża TSL cechuje się wysoką konkurencyjnością. Liczą się w niej praktyka, profesjonalizm, ale też otwartość na zmiany i elastyczność w działaniu w odpowiedzi na oczekiwania klienta. Swoją pozycję na rynku zawdzięczamy konsekwentnemu budowaniu pozycji lidera opartemu na przyjętym modelu biznesowym, wieloletnim doświadczeniu i zaangażowaniu naszych pracowników.

Paweł Sielewicz, prezes zarządu firmy Krotrans Logistics

Priorytetem są dla nas potrzeby klienta i budowanie z nim partnerskich relacji. Dzięki niestandardowym rozwiązaniom i dopasowaniu do aktualnych wymagań zleceniodawców, dzięki terminowości dostaw, nowoczesnej flocie, Krotrans stał się synonimem zaufania i stale umacnia swoją pozycję w ścisłej czołówce firm w zakresie transportu płynnych i półpłynnych produktów spożywczych.

Marka Krotrans jest rozpoznawalna w całej Europie i nieustannie zwiększa bazę klientów. W jaki sposób udaje się państwu ich przyciągnąć?

Klient jest dla nas najważniejszy. Wsłuchujemy się w jego oczekiwania i potrzeby, dlatego skupiamy się na budowaniu długotrwałych relacji, wzmacnianiu zaufania, podejmując się często zleceń niezwykle trudnych do wykonania, wymagających elastyczności i innowacyjnych rozwiązań. By świadczyć usługi na najwyższym poziomie, stawiamy również na ich jakość, czego przykładem są wdrożone systemy zarządzania jakością i uzyskane certyfikaty, takie jak GMP+, IFS Logistics, ISO 9001, a także status AEO. Każdy zdobyty klient traktowany jest przez nas szczególnie, a jego chęć rozpoczęcia współpracy z nami jest ważnym osiągnięciem. Nie spoczywamy na laurach i z roku na rok stawiamy sobie wyżej poprzeczkę w realizowaniu zamierzonego celu.

Co jest największym osiągnięciem na państwa drodze biznesowej?

Największym sukcesem firmy jest jej ciągły rozwój. Nieustannie inwestujemy w najnowocześniejsze naczepy i ich specjalistyczne wyposażenie, tak by wychodzić naprzeciw wciąż zmieniającym się potrzebom rynku. Kiedy wraz ze

Zbigniewem Królikowskim zakładałem w 2012 r. Krotrans Logistics, na nasz potencjał składał się tabor pięciu cystern i kilkuosobowe biuro w Tychach. Dzięki znajomości rynku, a także determinacji w dążeniu do celu trzy lata później otwarto kolejne biura – w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Dziś dysponujemy flotą ponad 200 cystern, 80 „plandek” i 30 chłodni, spełniających najwyższe wymagania naszych klientów. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo przewożonych towarów wszystkie transporty są całodobowo monitorowane przez nowoczesny system informatyczny obsługiwany przez naszych wykwalifikowanych pracowników. Coroczny wzrost przychodów i dynamika rozwoju pozwalają nam zdobywać prestiżowe nagrody i wyróżnienia w rankingach firm zarówno w branży TSL, jak i w ogólnopolskich zestawieniach, m.in. Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu, ranking firm TSL „Dziennika Gazety Prawnej”. Żadne z tych wyróżnień nie byłoby możliwe, gdyby nie zespół stanowiący podstawowy filar przedsiębiorstwa. Nasi pracownicy to grupa profesjonalistów z doświadczeniem, pasją i gotowością do działania. Choć są to zwykli ludzie, to wspólnie robią niezwykłe rzeczy.

O niezwykłych ludzi warto też wyjątkowo dbać. Jak wygląda państwa polityka zatrudnienia?

Od początku istnienia przedsiębiorstwa dbamy o rodzinną, otwartą i przyjazną atmosferę. Pragniemy, by pracownicy chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi stażem kolegami i koleżankami, by z zaangażowaniem i pasją podchodzili do swojej pracy oraz mieli świadomość tego, że są tak ważnym ogniwem firmy. Dbamy

o ciągły rozwój naszego zespołu. Inwestujemy w aktualizację i poszerzanie wiedzy, kształtowanie kompetencji miękkich i twardych, dajemy także możliwość uczestnictwa w specjalistycznych i technicznych szkoleniach. By wzmacniać więź z pracownikami, organizujemy wyjazdy integracyjne oraz wspieramy naszych pracowników na gruncie prywatnym, organizując wyprawki dla nowych członków „rodziny Krotrans”, prezenty na Dzień Dziecka, a także pamiętając o urodzinach pracowników, umilając je życzeniami i drobnymi prezentami.

Pandemia COVID-19 wywarła duży wpływ na branżę transportową, ale pańskiej firmie udało się przejść przez ten trudny czas obronną ręką. Co dalej?

Nasze motto „Yes we can” motywuje nas do działania w każdej sytuacji. Zależało nam, by pomimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa wciąż się rozwijać i umacniać swoją pozycję na rynku. Udało się to dzięki ambicji i determinacji w działaniu. W minionym 2020 roku osiągnęliśmy obroty przewyższające te z roku poprzedniego. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z wieloma nowymi klientami i rozszerzyliśmy zakres działalności o południe Europy: rynki bułgarski, rumuński i grecki. Nasze cele na przyszłość to dalsze inwestycje w specjalistyczną i nowoczesną flotę, dbanie o najwyższą jakość świadczonych usług, a także umacnianie współpracy z obecnymi klientami i ciągłe pozyskiwanie nowych.