Kontrakty terminowe na indeksy rynku akcji w USA utknęły w pobliżu dwutygodniowych minimów

W tej chwili w dół idą kontrakty terminowe na Nasdaq 100, S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average (o godz. 13:29 zniżkują kolejno: o 0,04 proc., 0,01 proc. i 0,04 proc.).

We wtorek indeks Dow Jones spadł o 154 pkt, czyli 0,47 proc., docierając do poziomu 32910, S&P 500 poszedł w dół o 9 pkt, 0,22 proc., dochodząc do pułapu 4129, a Nasdaq obniżył się o 0,3 pkt, 0 proc., kończąc na poziomie 12381. S&P 500 wzrósł o 12,6 proc. od najniższego poziomu z połowy czerwca, ale w porównaniu z początkiem roku indeks jest niżej o 13,4 proc.

Od czasu osiągnięcia niemal czteromiesięcznego maksimum 16 sierpnia indeks S&P 500 szybko poszedł w dół o 4,1 proc., ponieważ inwestorzy obawiali się, że ich optymizm, iż Fed spowolni tempo podwyżek stóp procentowych, był niesłuszny.

Wtorkowe komentarze prezesa Rezerwy Federalnej w Minneapolis, Neela Kashkariego, wzmocniły obawy, że bank centralny nie dokona w najbliższym czasie zmiany na bardziej gołębią trajektorię, pomimo oznak, że inflacja zasadnicza mogła osiągnąć szczyt i w związku z wysypem słabych danych gospodarczych w tym tygodniu.