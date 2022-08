Kontrakty terminowe na indeksy rynku akcji zniżkują

Obecnie zniżkują kontrakty terminowe na Nasdaq 100, S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average (o godz. 13:20 spadają kolejno: o 0,83 proc., 0,72 proc. i 0,54 proc.).

We wtorek Dow Jones Industrial Average wzrósł o 240 pkt, 0,71 proc., docierając do poziomu 34152, S&P 500 poszedł w górę o 8 pkt, 0,19 proc., dochodząc do pułapu 4305, a Nasdaq spadł o 26 pkt, 0,19 proc., kończąc na poziomie 13103. Nasdaq wzrósł o 23,1 proc. w stosunku do najniższego poziomu z połowy czerwca, ale pozostaje na niższym o 16,3 proc. pułapie niż na początku roku.

Apetyt na dodatkowe ryzykowne zakłady słabł, ponieważ inwestorzy poświęcili czas na ocenę silnego letniego wzrostu, który doprowadził rynek akcji do trzymiesięcznych maksimów i oczekiwali na ostatnią aktualizację polityki pieniężnej za pośrednictwem protokołu z ostatniego posiedzenia Fed.

Nadzieje, że inflacja mogła osiągnąć szczyt i że Rezerwa Federalna może w ten sposób uniknąć twardego lądowania ekonomicznego, spowodowała wzrost indeksu S&P 500 o 17,4 proc. w stosunku do najniższego poziomu z połowy czerwca i pozostawienie benchmarku podważającego 200-dniową średnią kroczącą pierwszy raz od kwietnia.