Kraków Airport: o 45 proc. więcej miejsc na kierunkach wakacyjnych

W tym sezonie letnim przewoźnicy latający z krakowskiego lotniska w zwiększyli o 45 proc. liczbę miejsc w samolotach na kierunkach typowo wakacyjnych w porównaniu do poprzedniego lata. Największy wzrost odnotowano do Hiszpanii.

Kierunki typowo wakacyjne oferuje z krakowskiego lotniska siedem linii do 11 krajów.

Według danych Kraków Airport w tym sezonie letnim przewoźnicy zwiększyli liczbę miejsc z Krakowa oferowanych na kierunkach wakacyjnych o prawie 300 tys. To głównie zasługa uruchomionych po raz pierwszy w tym okresie połączeń do: Lizbony, Burgas, Dubaju, Marsylii, Marrakeszu i Sewilli, a także zwiększenia częstotliwości rejsów do: Aten, Barcelony oraz Tel Awiwu.

„Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bułgaria, Maroko, nowe połączenia do Francji oraz Hiszpania – cieszą się dużą popularnością wśród pasażerów, którzy planują urlop prosto z Krakowa” - zaznaczył w poniedziałek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

„W tym roku przewoźnicy oferują o niemal 60 tys. miejsc więcej na loty do Hiszpanii, to największy wzrost oferty spośród wszystkich wakacyjnych kierunków” – dodał.

Pasażerowie Kraków Airport mogą skorzystać z typowo wakacyjnych kierunków do Hiszpanii. To: Malaga, Alicante, Barcelona – El Prat, Barcelona – Girona, Gran Canaria, Madryt, Majorka, Sewilla, Teneryfa i Walencja.

Przedstawiciele lotniska zauważyli też tendencję, polegającą na tym, że coraz więcej pasażerów korzysta z urlopów we wrześniu i w październiku. W związku z tym niektóre linie lotnicze, np. Vueling (Barcelona) i Aegean Airlines (Ateny) wydłużyły w tym roku oferowanie swoich typowo wakacyjnych połączeń do końca października.

Kraków Airport dysponuje również kierunkami czarterowymi do: Bułgarii (Burgas, Warna), Grecji (Chania, Korfu, Rodos), Turcji (Antalya), Włoch (Palermo). Niektóre biura podróży korzystają też z codziennego rozkładowego połączenia linii flyDubai do Dubaju, oferując zorganizowane wycieczki w tamte rejony świata.

Krakowskie lotnisko – oceniają jego przedstawiciele – stało się także ważnym punktem dla turystyki pielgrzymkowej. Dysponuje połączeniami lotniczymi umożliwiającymi pątnikom dojazd w ciągu dwóch godzin do dziesięciu popularnych miejsc pielgrzymkowych: Lourdes, Ziemia Święta, Fatima, Loreto, Watykan, Canterbury, Chartres, Gargano, Padwa czy Montserrat. Piętnaście połączeń oferowanych jest przez czterech przewoźników: easyJet, British Airways, El Al, Ryanair.

W letnim rozkładzie lotów, który obowiązuje od 20 marca, krakowskie lotnisko ma 102 połączenia do 27 krajów na czterech kontynentach. Oferuje je 22 przewoźników. Z tego 1/3 połączeń to popularne wśród pasażerów kierunki wakacyjne do 11 krajów, oferowane przez siedmiu przewoźników: Aegean Airlines, El-Al, flyDubai easyJet, Iberia, Ryanair oraz Vueling.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym, który w zeszłym roku odprawił ponad 5,8 mln osób, a na ten rok prognozuje 9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego, co oznacza przekroczenie progu 6 mln pasażerów rocznie. W pierwszym półroczu tego roku z usług lotniska skorzystało prawie 3,2 mln osób.