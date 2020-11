Kryzys nakręca wdrożenia w sektorze IT

Firmy już dawno weszły na drogę cyfrowego rozwoju, ale z powodu pandemii przyspieszyły kroku.

Strach pomyśleć, jak mocno pandemia poturbowałaby firmy, gdyby nie miały one do dyspozycji technologicznej tarczy. Bez systemów do wideokonferencji w wielu przedsiębiorstwach zamarłaby praca biurowa. Bez automatyzacji i robotyzacji stanęłyby zakłady produkcyjne zmuszone do zachowania dystansu społecznego. Bez internetu i aplikacji mobilnych prowadzenie działalności handlowej przypominałoby drogę przez mękę.