Kryzys wzmocnił e-commerce

W czasie pandemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń e-sklepy stały się dla handlu kołem ratunkowym.

Według danych platformy e-commerce PrestaShop, ich liczba wzrosła o 39 proc. w porównaniu do stanu sprzed lockdownu. W ostatnim czasie bardzo rosła także sprzedaż w kanale e-commerce. W Polsce ten wzrost sięgnął aż 26 proc. w porównaniuz poprzednim rokiem, a w Europie Środkowo-Wschodniej — 21,5 proc. Kryzys skłonił branżę e-commerce do wykorzystania na szerszą skalę cyfrowych narzędzi, takich jak automatyczni asystenci, nowoczesna analityka do śledzenia ścieżki klientów czy inteligentne personalizowanie ofert i rabatów pod ich preferencje.